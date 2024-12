Bilancio di previsione 2025, a Lucca oltre 55 milioni in opere pubbliche. Assunzioni e rafforzamento servizi sociali

Oltre 55 milioni di investimenti in opere pubbliche sul territorio. Consolidamento dei servizi sociali e nessun aumento della tassazione a carico dei cittadini lucchesi. Nuove assunzioni che andranno a rafforzare la macchina comunale.

Sono queste le principali linee su cui si è mossa l’amministrazione comunale per costruire il Bilancio di previsione 2025, che questa mattina (30 dicembre) è stato presentato dal sindaco Mario Pardini e dall’assessore alle finanze Moreno Bruni, insieme al dirigente dei servizi finanziari Lino Paoli e alla funzionaria Ilaria Lucchesi.

Gli investimenti. Nel 2025 sono previsti un totale di 55 milioni e 600mila euro di investimenti, di cui 44 milioni 200mila euro per opere pubbliche, 6,4 milioni di euro per interventi legati al Pnrr e 5 milioni di euro per altri investimenti, fra cui 2,1 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica. Nell'ambito delle opere pubbliche si segnalano 9,1 milioni di euro destinati alle strade, fra cui l'asse suburbano (2 milioni), nuove asfaltature (2,4 milioni) e rotatorie (1,1 milioni). Alle scuole saranno destinati 1,8 milioni di euro, all'edilizia sportiva 8 milioni, di cui 6,7 milioni di euro al nuovo Palazzetto dello sport. E ancora, 11,5 milioni di euro serviranno a completare la riqualificazione della Manifattura nord, 2,3 milioni saranno utilizzati per l'Expo del Fumetto, 1 milione e 100mila euro serviranno a completare la riqualificazione del Teatro del Giglio, 2,5 milioni saranno utilizzati per il restauro delle serre dell'Orto Botanico e 2 milioni per la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile.

Consolidamento dei servizi sociali. Si consolida e si rafforza la spesa con finalità sociale, anzitutto con la messa a regime definitiva dei nuovi centri civici comunali di Pontetetto, San Vito e Sant'Anna, oltre alla piena operatività del nuovo Centro per le famiglie a San Concordio. Viene garantito il rafforzamento dei servizi alle fasce deboli, con particolare attenzione alla disabilità e ai minori, garantendo la piena copertura degli impegni assunti per i servizi in gestione integrata per la Piana di Lucca, nonché l’adeguamento del costo del personale delle cooperative sociali al nuovo contratto di lavoro.

Nuove assunzioni. L'amministrazione comunale sta lavorando per rafforzare i servizi erogati dal Comune, anche attraverso la previsione di nuove assunzioni che, oltre a garantire il naturale turnover, puntano a valorizzare soprattutto gli uffici di front office e di rapporto diretto con i cittadini. In particolare, si prevede di assumere 38 nuovi dipendenti nel corso del 2025, molti dei quali saranno reclutati dalla graduatoria del concorso per profilo di istruttore amministrativo/contabile/socio-culturale che è stato bandito dall'amministrazione comunale la scorsa primavera.

"Un bilancio che presenta numeri importanti – hanno dichiarato il sindaco Pardini e l’assessore Bruni – , che ben rappresentano l’effettivo impegno dell’amministrazione comunale volto da una parte a rendere il territorio sempre più efficiente in termini di infrastrutture e sempre più attrattivo e che, dall’altra parte, si concentra nella cura degli anziani e delle fasce più bisognose, rafforzando i servizi che già esistono e realizzandone di nuovi. E tutto questo l’amministrazione comunale lo fa senza gravare sulle tasche dei cittadini, perché anche quest’anno non prevediamo nessun aumento della pressione fiscale, sia per i servizi a domanda individuale come la mensa scolastica o il trasporto, sia nell’ambito della tassazione generale, con Imu e Irpef che rimangono invariate. Un grande impegno, in termini di risorse investite in opere e servizi erogati ai cittadini, che l'amministrazione è in grado di sostenere grazie a una accurata gestione finanziaria del'Ente".

Scendendo nel dettaglio dell’analisi delle entrate del Bilancio, mentre non si prevedono incrementi Imu e Irpef, si prevede invece un aumento di 1 euro dell’imposta di soggiorno: l’imposta sarà quindi di 3,50 euro al giorno e sarà applicata dal 1° di aprile al 31 dicembre. La previsione è di incassare un totale di 2,8 milioni di euro dalla tassa di soggiorno. Aumento anche per i bus turistici con il nuovo ticket che aumenta di 50 euro, portando la tariffa a 180 euro: da questa voce si prevedono entrate per 1milione e 400mila euro. Per quanto riguarda i proventi derivanti dai permessi a costruire, la recente approvazione del nuovo Piano Operativo certamente determinerà un incremento degli interventi edilizi sul territorio comunale e una conseguente crescita delle relative entrate, destinate a consolidarsi nell’arco del triennio. Lo stanziamento è quantificato in 2,5 milioni di euro per l’esercizio 2025, in ulteriore crescita per le annualità successive.

Sul fronte delle spese correnti si registra un aumento ormai stabilizzato di alcune voci: in particolare l’amministrazione comunale spende oltre 15 milioni di euro per il sociale, che rappresentano circa il 17% della spesa corrente dell’Ente. Rilevante anche l’impatto della spesa per il personale che si assesta in complessivi 25.469.760 euro, ben oltre il 27% della spesa corrente del Comune.

Il Bilancio di previsione 2025 ha già iniziato il suo iter nell'apposta commissione consiliare e sarà portato in consiglio comunale per la sua approvazione il prossimo 7 gennaio.

