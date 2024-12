Valdichiana Senese capitale della cultura Toscana: Giani consegna la targa ai dieci Comuni

"La proposta progettuale che aveva permesso alla Valdichiana Senese di entrare nella rosa delle dieci finaliste come Capitale Italiana della Cultura non poteva fermarsi lì. Da qui la decisione di fare della Valdichiana Senese la Capitale della Cultura Toscana per il 2025: troveranno così realizzazione i progetti presentati dai dieci comuni che compongono questo territorio dalle straordinarie potenzialità. Le iniziative avranno inizio il 2 gennaio, quando consegnerò le targhe a ciascuna municipalità della Valdichiana Senese, per dire con forza che anche nel 2025, come già accaduto l’anno scorso per Volterra, la Toscana esprimerà il suo volto migliore".

Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani, annunciando la visita che compirà giovedì 2 gennaio per consegnare a ciascun Comune della Valdichiana Senese la targa che ufficializza il ruolo di Capitale della Cultura Toscana per il 2025.

Questo il programma della consegna delle targhe:

Ore 9.30 - Comune di San Casciano dei Bagni - Sindaca Agnese Carletti

Ore 10.30 - Comune di Sarteano - Sindaco Francesco Landi

Ore 11.30 - Comune di Cetona - Sindaco Roberto Cottini

Ore 12.30 - Comune della Città di Chiusi - Sindaco Gianluca Sonnini

Ore 13.30 - Comune di Chianciano Terme - Sindaca Grazia Torelli. Al termine, punto stampa.

Ore 15.30 - Comune di Pienza - Sindaco Manolo Garosi

Ore 16.30 - Comune di Montepulciano - Sindaco Michele Angiolini

Ore 17.30 - Comune di Torrita di Siena - Sindaco Giacomo Grazi

Ore 18.30 - Comune di Trequanda - Sindaco Andrea Francini

Ore 19.30 - Comune di Sinalunga - Sindaco Edo Zacchei

La giornata si concluderà al Teatro Comunale Ciro Pinsuti di Sinalunga, dove, alle 21.30, verrà consegnata la targa all'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, alla presenza dei sindaci dei dieci Comuni che la compongono.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

