Barriere architettoniche, Lista del cambiamento: "Annunci e promesse disattese"

Non sono bastati 18 anni di formulazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche: il Piano che "C'è ma Non Si Vede" raggiungerà il " perfezionamento" annunciato nel 2025? Il centrodestra della 'lista del cambiamento' attende con speranza la convocazione della commissione per "il perfezionamento" del piano di eliminazione delle barriere architettoniche. È' bastata la presentazione di una mozione ritenuta provocatoria in merito per far riesumare questo piano dimenticato. Nel 2021 la "lista del cambiamento" in merito aveva già presentato un'altra mozione analoga ma non si sono visti i risultati e ora solo sterili farneticazioni istituzionali.

La comunità di Greve è stanca di parole vuote, ennesimi annunci e promesse disattese. Vanno prese iniziative sul campo, visitando le strade e le frazioni verificando la presenza degli ostacoli e trovando immediatamente la soluzione. È inaccettabile che punti rilevanti come il cimitero di greve abbia un montacarichi inutilizzabile per mancanza di personale preposto e con delle istruzioni all'uso poco intuibili, situate ad un'altezza che un disabile difficilmente potrà leggere ed azionare in autonomia(fig.1-2-3).

È inverosimile che in via Mazzini a strada in Chianti di fronte alla scuola che pure è stata sede di elezioni comunali sia possibile accesso a carrozzine e passeggini solo da un lato delle strisce pedonali ma non dall'altro lato (fig. 4-5-6). In piazza Landi a Strada poi il parcheggio per invalidi su una strada inclinata nello spazio senza lo scivolo in prossimità per marciapiedi desta forti perplessità (fig.7).

Invitiamo l'amministrazione a venire con noi a percorrere i marciapiedi dissestati stretti o inesistenti al Ferrone come in altre frazioni per prendere consapevolmente responsabilità e carico di una problematica a lungo trascurata. Non si vuole polemizzare distogliendo l'attenzione dai problemi reali. Le persone diversamente abili affrontano quotidianamente enormi difficoltà. La percezione supera la realtà! Basta chiacchiere polemiche

sterili: affrontiamo i problemi e risolviamoli!

Attraverso una opposizione costruttiva contribuiremo a trovare soluzioni e risultati tangibili. Col nuovo anno siamo fiduciosi che si realizzeranno.

Auguri a tutta la comunità grevigiana : meritiamo una Greve migliore più sicura più attenta alle esigenze di tutti "non una di meno non uno di meno"

