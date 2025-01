Tutti a Teatro per il giorno della Befana a Castelfiorentino con 'Barba Fantasy show'

Per l’Epifania, il Teatro del Popolo di Castelfiorentino si anima con lo spettacolo 'Barba Fantasy show', il varietà comico di e con Edoardo Barbin. Giocoleria, illustrazioni, clown e equilibrismi, sono i linguaggi che vengono utilizzati in scena a servizio della fantasia.

'Barba Fantasy Show' è uno spettacolo che cresce, ascolta e vede: il pubblico, soprattutto, che diventa a sua insaputa il grande protagonista della messa in scena, ma anche la situazione, il momento, lo spazio. Cambia, muta e si trasforma a piacere, a seconda dell’estro dell’attore-pittore-giocoliere-clown. Il protagonista è un irriverente e poetico omino dagli occhi piccoli, che si nasconde dietro ad una pesante barba, fantastica e fantasiosa, che diventa maschera e fonte d’ispirazione per ogni lazzo e idea. 'Barba Fantasy Show' è uno spettacolo per tutti: strabilia i bambini e fa divertire gli adulti.

L’appuntamento è per Lunedì 6 gennaio alle ore 17,00. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo biglietteriateatrodelpopolo@gmail.com o presso la biglietteria del Teatro nei giorni e orari di apertura.

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino