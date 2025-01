La Cgil fiorentina è in lutto per la scomparsa di Carlo Chiappelli, ex segretario generale della Filcams Cgil Firenze, morto a 77 anni nel giorno del suo compleanno. Figura di spicco del sindacato e del Pd di Bagno a Ripoli, ha collaborato con il Pds, i Ds e il Pd, ed è stato capo segreteria dell’eurodeputato Guido Sacconi e poi del sindaco di Pontassieve Marco Mairaghi. La commemorazione si terrà domani alle 15 presso la Misericordia di Antella. Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha espresso cordoglio ricordandolo come un amico e consigliere prezioso.

