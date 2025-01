Polpettine di baccalà

Buongiorno tanti auguri di buon anno, oggi ringrazio Chiara per la prima ricetta del 2025, un piatto molto gustoso, sfizioso e buono da preparare durante le feste e non solo. Ricordo che ancora le feste di Natale non sono finite dobbiamo arrivare al 6 di gennaio del 2025 e come dice il detto "l'Epifania tutte le feste porta via".

Molto carina è questa frase che ho trovato sul web "Befanina, Befanina, fa che trovi domattina, né regali né balocchi, ma il colore dei tuoi occhi, che mi dicon con calore: sol per te è tutto il mio amore!”.

La filastrocca sulla Berana: “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte col cappello alla romana viva viva la Befana!”.

Nella tradizione cristiana, la storia della befana è strettamente legata a quella dei Re Magi. La leggenda narra che in una freddissima notte d’inverno Baldassare, Gasparre e Melchiorre, nel lungo viaggio per arrivare a Betlemme da Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la strada, chiesero informazioni ad una vecchietta che indicò loro il cammino. I Re Magi, allora, invitarono la donna ad unirsi a loro, ma, nonostante le insistenze la vecchina rifiutò. Una volta che i Re Magi se ne furono andati, essa si pentì di non averli seguiti e allora preparò un sacco pieno di dolci e si mise a cercarli, ma senza successo. La vecchietta, quindi, iniziò a bussare ad ogni porta, regalando ad ogni bambino che incontrava dei dolcetti, nella speranza che uno di loro fosse proprio Gesù Bambino.

Per mantecare il vostro baccalà che sia fresco o surgelato, (se fresco mi raccomando almeno tre giorni tenetelo in un contenitore con acqua per togliere il sale in eccesso, e cambiate l'acqua spesso) una volta pronto o scongelato potete metterlo in una pentola con acqua a temperatura ambiente e poi farlo bollire fino a che non è cotto e poi lo scolate bene e lo frullate. Ma per realizzare un buon Baccalà mantecato, che è di tradizione veneziana, vi lascio questo link:

ricette.giallozafferano.it/Crostini-con-baccala-mantecato.html

Polpettine di baccalà

Ingredienti

400 gr di baccalà mantecato

300 gr di barbabietole

100 gr di yogurt Greco bianco

2 cipolle rosse

60 gr di aceto di mele

40 gr di zucchero di canna

1 uovo

Farina q.b.

Pane grattugiato q.b.

Olio di semi di arachide q.b.

Sale q.b

Pepe q.b.

Preparazione

Preparazione in una ciotola, amalgamate il baccalà mantecato con un paio di cucchiai di farina. Con le mani leggermente umide, formate delle polpette di dimensioni regolari, cercando di dare loro una forma compatta. Una volta pronte, passatele prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, assicurandosi che siano completamente ricoperte. Poi disponetele su un piatto o una teglia. In un frullatore mettete le barbabietole con un mestolo di acqua calda, lo yogurt, un pizzico di sale e un giro d’olio. Frullate fino ad ottenere una salsa liscia e tenetela da parte. Pulite le cipolle rosse e tagliatele a spicchi ricavandone dei petali. In un tegame versate l’aceto, aggiungete lo zucchero, un pizzico di sale e i petali di cipolla. Cuocete per 15 minuti, poi scolate i petali e lasciateli raffreddare. A questo punto friggete le polpette di baccalà in abbondante olio di semi. Scolatele su carta assorbente e una volta tiepide, servitele su un letto di crema di barbabietola e guarnitele con una spolverata di pepe e i petali di cipolla agrodolci.

Chiara

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.