Trasporto Ferroviario Toscano, su tutti i treni delle linee installati defibrillatori

Trasporto Ferroviario Toscano (TFT) ha completato l'installazione di dispositivi DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) su tutti i convogli dei treni che servono le linee da Arezzo a Stia e da Arezzo a Sinalunga. L’iniziativa, frutto della stretta collaborazione tra il personale e la dirigenza dell'azienda, sottolinea l'impegno di TFT nel garantire la salute e la sicurezza dei propri utenti. Sono nove i dispositivi DAE collocati in una delle due cabine di guida delle flotte ETT, ETR425 (JAZZ) ed ETR104 (POP): tutti i dispositivi sono censiti presso l'Unità Funzionale Dipartimentale Emergenza Sanitaria del 118 di Arezzo, assicurando così un'integrazione efficace con i servizi di emergenza locali. Per informare i passeggeri, inoltre, all'interno dei treni sono stati distribuiti materiali informativi.

"Questo progetto – spiega Maurizio Seri, amministratore unico di TFT - rappresenta un altro passo significativo nel percorso di TFT e del Gruppo LFI verso il miglioramento generale dell’esperienza di viaggio e, in particolare, per quel che riguarda le misure d’emergenza sanitaria cardiaca. Già in precedenza, avevamo installato dispositivi DAE in alcune strutture aziendali, con la recente estensione ai treni che percorrono gli 80 km tra Sinalunga e Stia offriamo un presidio fondamentale per i circa 4.000 utenti che ogni giorno utilizzano questi servizi. Un ringraziamento particolare va ai referenti del 118 per il supporto fornito durante lo svolgimento delle attività che si sono rese necessarie nelle scorse settimane. Questo progetto testimonia l'impegno costante dell'azienda nel migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi, ponendo al centro le esigenze e il benessere dei passeggeri".

Salute e sicurezza per il trasporto ferroviario: le iniziative di TFT. L'attenzione di TFT alla sicurezza dei passeggeri è un percorso che va avanti da tempo e si concretizza attraverso diverse iniziative sui treni. In tutti i treni della flotta di TFT, per esempio, sono stati predisposti posti riservati alle donne in prossimità delle postazioni del personale di bordo, al fine di garantire un ambiente di viaggio più sicuro. Inoltre, l'azienda ha introdotto da tempo servizi di sicurezza privata a bordo dei treni per prevenire fenomeni di microcriminalità, assicurando così una maggiore tranquillità durante il viaggio.

Fonte: Ufficio stampa

