Grande successo per 'La Via dei Presepi di Cerreto Guidi': le prossime iniziative

Per i numeri ci sarà tempo, ma a dieci giorni dalla conclusione della XIII edizione de 'La Via dei Presepi di Cerreto Guidi', le stime sui visitatori sono molto positive. In alcune giornate si sono registrate lunghe code per ammirare gli oltre 200 presepi allestiti nel centro storico. Un’affluenza ben superiore alle aspettative con un pubblico nutrito in fila non solo per ammirare il presepe all’uncinetto di Gessica Mancini o quello in legno di Fabio Bandini o gli spettacolari lavori di Danilo Ancillotti, ma anche per rimanere incantati di fronte ai presepi di maestri come Antonio Pigozzi, Nicolò Celegato e Franco Pucci, per non tacere dei diorami realizzati da Sandro Nardini. I presepi saranno visitabili fino a domenica 12 gennaio, quando alle ore 17,00, in Biblioteca, si terrà la cerimonia di premiazione. Sono intanto numerose e stanno raccogliendo molta curiosità, le tante iniziative legate alla Via dei Presepi.

CERRETO CIOK :

Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 20.00 in Piazza Umberto I e in Piazza Vittorio Emanuele II, si rinnova l’appuntamento con “Cerreto Ciok. Mercato del Cioccolato Artigianale”. Saranno presenti anche banchi di dolci e prodotti del territorio e un truck con ristoro salato.

EPIFANIA E DINTORNI:

Sabato 4 gennaio alle ore 16.00, presso la Biblioteca comunale “Emma Perodi” – “I tre Re d'Oriente. Leggende sulla Natività e dintorni...” , spettacolo per bambini del racconta storie Michele Neri. Lunedì 6 gennaio alle ore 16,00, ecco “L'arrivo dei Re Magi” che partiranno dalla Palazzina dei Cacciatori, percorreranno via Santi Saccenti per arrivare in Via Ponti Medicei e salire alla Pieve di San Leonardo. La manifestazione recitata si svolgerà nella piazza antistante la chiesa con attori che rievocheranno l’arrivo dei re. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale “La Maschera” insieme alla Parrocchia di San Leonardo. Nel pomeriggio, arrivo della Befana. Sempre lunedì 6 gennaio, a Stabbia, nel primo pomeriggio, presso l’Oratorio parrocchiale, in via Francesca, si terrà la Festa conclusiva dell'Epifania.

LUDOBUS e SPETTACOLI:

Domenica alle ore 15.00 torna l’appuntamento con il Ludobus a cura dell’ AVIS di Cerreto Guidi. In programma anche “Agility Dog e Bancarella del Vin Brulé", a cura della Contrada di Porta al Palagio. Sempre Domenica alle ore 17.00, tanta musica presso la Biblioteca comunale “Emma Perodi” con “Xmas Carrols e...”, a cura di Mirco Dimitrio – Muzika APS.

