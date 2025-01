Carrara sotto i riflettori di “4 Ristoranti”: una sfida tra sapori e tradizioni

La città del marmo si prepara ad accogliere lo chef Alessandro Borghese. Domenica 5 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming su Now, andrà in onda la terza tappa della decima stagione di “4 Ristoranti”, dedicata stavolta alle tradizioni culinarie di Carrara e del suo territorio. Incastonata tra le Alpi Apuane e il Mar Tirreno, Carrara è un territorio ricco di storia e di sapori autentici. Borghese e la sua squadra si immergeranno in questa realtà, scoprendo i segreti delle cave di marmo e assaporando le specialità locali.

Quattro ristoratori si sfideranno per conquistare il titolo di migliore ristorante della zona: Ernesto con la sua “Osteria Al Fienile”, Francesca e la sua “Locanda Patrizia”, Lorena con la “Trattoria Pizzeria Ometto” e Silvia con il “Ristorante Capannina Ciccio”. Ognuno di loro presenterà un menù che riflette la propria passione per la cucina e la conoscenza del territorio.

Tra le mura di antichi palazzi e con lo sfondo delle Apuane, si svolgerà una sfida all'ultimo piatto, dove ogni dettaglio farà la differenza. L'appuntamento con “4 Ristoranti” domenica 5 gennaio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now.

