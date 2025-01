Rapina in centro, in pieno giorno, in una gioielleria di Montelupo

Rapina in pieno giorno in centro, stamani verso le ore 10 a Montelupo Fiorentino, alla gioielleria "Punto Oro" in via della Pace.

La ricostruzione dei fatti è ancora in corso. A quanto pare i ladri, alcuni col volto coperto altri forse no, più di uno, avrebbero minacciato in qualche modo i presenti, non è chiaro se con una pistola o meno, e li avrebbero fatti sdraiare pancia a terra, affinché non vedessero. Poi hanno fatto razzia dei gioielli esposti e che potevano essere facilmente sottratti e sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti, appena dato l'allarme, i Carabinieri della Compagnia di Empoli, che confermano la dinamica e stanno ora visionando le immagini delle diverse telecamere che sono intorno alla zona.

Non si sono stati feriti, ancora da quantificare l'entità della refurtiva.

Sulla sua pagina Facebook dà notizia della rapina anche il sindaco Simone Londi, che informa che il personale della gioielleria sta bene e che la Polizia Municipale sta collaborando alle indagini.

