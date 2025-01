Rogo al poligono di tiro di Galceti: ci sono 5 indagati per omicidio colposo, incendio e lesioni

A seguito del rogo avvenuto il 26 luglio 2024 nel poligono di tiro di Galceti a Prato che causò la morte di due persone e il ferimento grave di un istruttore, la procura di Prato ha indagato cinque membri del consiglio direttivo dell'associazione Tiro a Segno Nazionale per omicidio colposo plurimo, incendio e lesioni. È stato nominato un esperto esplosivista per determinare le cause dell'incendio, mentre la consulenza balistica è ancora attesa. Le fiamme distrussero ettari di vegetazione sul Monteferrato e portarono alla chiusura del vicino parco di Galceti per una settimana.

