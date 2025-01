Saldi, secondo CNA nel Fiorentino "si spendono 270-300 euro a famiglia"

A Firenze e nella Città Metropolitana, secondo un’indagine condotta da CNA, la spesa media per i saldi che inizieranno domani, 4 gennaio, si attesterà tra i 270 e i 300 euro per famiglia.

Abbigliamento, calzature e accessori stagionali saranno tra i prodotti più acquistati, un trend legato anche all'arrivo tardivo delle temperature invernali che ha aumentato la domanda di capi adeguati alla stagione. Tuttavia, l’offerta dei saldi non si limiterà a questi settori e includerà anche tecnologia, arredamento e beni agroalimentari, ampliando il ventaglio delle opportunità per i consumatori.

“Si tratta di uno strumento rilevante per il commercio di vicinato, atteso dai consumatori tanto che un fiorentino su due approfitterà dei saldi. Un’occasione, inoltre, strategica per il sostegno del commercio locale: negozi di prossimità, spesso penalizzati dalla concorrenza delle grandi piattaforme online e dei grandi mall, potranno beneficiare di questo periodo per incrementare le vendite e rafforzare il rapporto con la clientela. Le premesse, infine, incoraggiano risultati positivi visto che i saldi partono in concomitanza con l'ultimo weekend di questo lungo periodo di vacanze” dichiara Paola Lorenzini, coordinatrice di CNA Commercio Firenze.

Non mancano, però, le criticità. Gli sconti anticipati, diffusi tra piattaforme online, grandi catene e, in misura minore, negozi tradizionali, rischiano di alterare la competitività del mercato. “Per contrastare queste distorsioni occorre procedere a una revisione del sistema saldi con una riforma che tenga conto anche dei cambiamenti climatici, ritardando le date di inizio sia per i saldi invernali che per quelli estivi” sottolinea Lorenzini.

