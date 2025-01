Processione itinerante per celebrare la patrona di Santa Croce

Sarà itinerante quest'anno la processione per i festeggiamenti di Santa Cristiana, patrona di Santa Croce sull'Arno. Sabato 4 gennaio i fedeli saliranno sul bus per andare in zona industriale in via della Gremina, davanti alla stele di tre metri che racconta la storia di Cristiana. Commissionata da Sapa nel 2018, la stele è opera del pittore locale Romano Masoni.

La processione partirà alle ore 15,15 da piazza Matteotti col pullman, preceduta da un'auto con la statua e la reliquia di Santa Cristiana. L'arrivo alla stele è previsto per le ore 15,30. Seguirà un momento di raccoglimento e di preghiera.

Il rientro è previsto in piazza del Comune verso le 16 circa. Da lì la processione proseguirà a piedi fino alla chiesa di Santa Cristiana dove si concluderanno le celebrazioni col canto dei Vespri e la Santa Messa solenne officiata da sua Eccellenza Monsignor Carlo Ciattini.

