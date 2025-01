La 'Befana' di SiamoEmpoli porta alla giunta Mantellassi "una calza di carbone, ghiaino e keu"

Sono passati ormai 7 mesi dall’insediamento del Sindaco Mantellassi e della sua Giunta e il giudizio che dà l’associazione culturale SiamoEmpoli è assolutamente negativo; anzi, per essere obiettivi fino in fondo, al Sindaco e a tutti i suoi assessori tranne uno, il finora bravo Matteo Bensi alla Cultura, spettano di diritto per questa Befana 2025 tante belle calze piene di carbone, ghiaino e keu.

L’arroganza che il giovane Sindaco sta manifestando di fronte alle obiezioni motivate dei cittadini denota sicuramente la percezione di un senso di inadeguatezza per un ruolo così grande. Ma andiamo con ordine e mettiamo in fila i tanti aspetti che a nostro parere giustificano un giudizio negativo:

1) RADDOPPIO-KEU-MULTIUTILITY: tutte le promesse elettorali sono state disattese, addirittura si fa finta di non sapere che la quotazione in Borsa è prevista dallo Statuto della holding.

2) NATALONE PACCHIANO E FUORI MODA: nessuna revisione di un progetto datato è stata attuata, nonostante i segnali di saturazione siano ormai evidenti.

3) FRAZIONI: promesse di maggiore ascolto, di interventi...ma fatti per ora ZERO.

4) NUOVO STADIO: giudizio sospeso, vedremo il risultato finale.

5) SICUREZZA: interventi spot mentre i dati peggiorano ogni giorno, si necessita di un intervento multifattoriale a livello economico, sociale, culturale, organizzativo...ma si punta tutto sulla repressione e anche in modo poco efficace.

6) EMPOLI CITTÀ DELLA PACE: silenzio assordante sulle vicende internazionali, le forze di maggioranza in Consiglio Comunale balbettano di fronte all’obbligo morale di lanciare dei segnali sulla fine della guerra in Ucraina e sulla necessità di rilanciare il processo di pace tra israeliani e palestinesi secondo la formula “Due popoli, due Stati” già votata dall’ONU.

7) PALARAMINI e PALAZZETTO del BASKET sono obsoleti, la piscina ha problemi seri; accanto allo Stadio (processo partito dal privato) e alla pista di Atletica sarebbe il caso di pensare all’impiantistica sportiva di tutta la città.

8) AMBIENTE: mancano in città dati sull’aria che gli empolesi respirano, non si mettono centraline di rilevamento e non si procede ad un ripensamento globale della mobilità incentivando il trasporto pubblico e completando finalmente il piano delle piste ciclabili. Manca un piano comunale per accompagnare nei prossimi 10 anni la transizione ecologica es. stazioni di ricarica per le auto elettriche, formazione per i settori che subiranno l’impatto del cambiamento ecc. Politica pilatesca in relazione alle antenne più o meno selvagge.

9) LAVORO: in tante zone di Empoli e in tanti settori, pubblici e privati, c’è cattivo lavoro e ci sono “cattivi contratti” o addirittura sacche di lavoro nero.

10) POLITICA DEL TERRITORIO: manca un indirizzo globale, i cittadini e gli stessi operatori del settore non hanno riferimenti precisi, si continua nella politica novecentesca di contrapporre lo sviluppo e il lavoro all’ambiente.

11) Rapporti con le ASSOCIAZIONI, ci dicono, inesistenti o comunque basati su scarso ascolto delle esigenze.

12) CITTÀ METROPOLITANA: Empoli e il suo Sindaco contano niente, come dimostrato dalla vicenda dell’accorpamento dell’Istituto scolastico deciso a Firenze e per gli interessi di Firenze.

13) MANUTENZIONI: SIAMOEMPOLI da ormai 10 anni chiede di avere un programma annuale tecnicamente motivato e ben finanziato di intervento sulle strade, il recente intervento a toppe sulla importantissima via di Carraia dimostra superficialità e cialtroneria. Il ghiaino tanto sbandierato per alcune piazze è la riprova di questa politica fallimentare e abborracciata.

Empoli merita di meglio, la befana non può che portare a Mantellassi e ai suoi assessori (tranne uno) una calza piena di carbone, ghiaino e keu.

SiamoEmpoli