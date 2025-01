Attacco omofobo a Vannetti: la solidarietà di Cgil

La CGIL di Siena esprime solidarietà al Consigliere di opposizione del Comune di Colle di Val d'Elsa Riccardo Vannetti per gli attacchi omofobi subiti sui social a commento di una scelta di voto esercitata in Consiglio Comunale, una pratica politica inaccettabile, del resto non nuova, che alimenta nella società un clima di violenza e discriminazione contro quelle che vengono reputate delle ‘diversità’.

È compito delle Istituzioni rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, come indica l'art. 3 della Costituzione Italiana.

Fonte: Ufficio di Segreteria, Stampa e Comunicazione CGIL Siena

