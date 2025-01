Croce Rossa di Uliveto Terme: al via il corso per diventare volontari

Sta per iniziare il corso per diventare volontari di Croce Rossa Italiana.

Il corso per diventare volontari, che inizierà il 3 febbraio presso la sede dell’associazione a Uliveto Terme, si rivolge ai ragazzi e ragazze dai 14 anni in su.

Il percorso formativo dà la possibilità di entrare a far parte della grande famiglia di Croce Rossa oltre che entrare in contatto con tutte le innumerevoli attività che essa svolge.

Il progetto è anche importante per i giovani che hanno intenzione di partecipare ai prossimi progetti di servizio civile oltre che per gli studenti interessanti a portare avanti attività di volontariato.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare lo 050788222.

Fonte: Ufficio Stampa Croce Rossa Vicopisano

