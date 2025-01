Inizia male il 2025 per Il Bisonte che perde in casa 1-3 contro Chieri

Un Bisonte Firenze troppo falloso inaugura il 2025 con una sconfitta, cedendo 1-3 a Palazzo Wanny contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76: troppi 31 errori gratuiti (di cui 16 in battuta e 14 diretti in attacco) per pensare di poter battere una squadra forte come quella di Bregoli, che invece ha saputo capitalizzare i regali aggiungendoci una super prestazione a muro, con 14 monster block totali di cui cinque di Gray e tre della ex Alberti, premiata come MVP del match grazie anche a due ace e 10 attacchi vincenti (col 62%) per un totale di 15 punti realizzati. Rimane il rammarico per una partita che sull’1-1 sembrava decisamente aperta, e che negli ultimi due set è sfuggita via dopo una prima metà equilibrata (13-13 in entrambi) proprio a causa delle tante ingenuità delle bisontine.

Coach Bendandi schiera Battistoni in palleggio, Malual opposto, Cagnin e Davyskiba in banda, Butigan e Baijens al centro e Leonardi nel ruolo di libero, mentre Bregoli, senza l’indisponibile Skinner, risponde con Van Aalen in regia, Gicquel opposto, Buijs e Omoruyi in posto quattro, Gray e Alberti al centro e Spirito libero.

L’inizio è equilibrato, con un po’ di elastico da una parte e dall’altra e con Bregoli che spende il primo time out dopo le due fast vincenti di Baijens (10-9), poi Il Bisonte allunga grazie a due errori in attacco delle ospiti (13-9), ma i due muri di Gicquel e Gray riportano sotto Chieri (13-12) e allora è Bendandi a fermare il gioco: la sua squadra riparte ma sul 16-14 arriva un black out improvviso, con la Reale Mutua che approfitta di alcuni errori in serie delle bisontine per salire sul 16-19 nonostante gli ingressi di Giacomello per Malual e Nervini per Davyskiba. Sul muro di Gray del 17-21 arriva il secondo time out di Bendandi, ma Chieri continua a sfornare monster block (cinque nel set di cui tre per Gray), e alla fine Gicquel chiude 22-25 dopo un sussulto d’orgoglio di Firenze con tre set point annullati.

Nel secondo rimangono in campo Giacomello e Nervini, mentre in regia c’è Agrifoglio al posto di Battistoni, ma Chieri mantiene l’inerzia e sale sul 3-6 con Buijs e Gray: un’ottima Baijens (che chiuderà con 14 punti col 63% in attacco) accorcia con due attacchi di fila (7-8), Nervini impatta dopo una incredibile difesa combinata di Giacomello e Agrifoglio (9-9), poi la stessa Nervini trova il muro del sorpasso (10-9) e sull’attacco out di Omoruyi (11-9) è Bregoli a chiamare time out. Sul muro di Alberti del 12-12 torna in campo Malual per Giacomello, ma Firenze continua a sbagliare tanto in attacco e sul 15-17 arriva il momento di Davyskiba per Cagnin: qui c’è la reazione veemente con Malual (18-17), poi sul 19-19 Bregoli inserisce Anthouli in battuta per Gicquel, e la greca lo premia con l’ace del 19-20, che costringe Bendandi al time out. Al rientro Nervini attacca out (19-21) ma rimedia subito col settimo punto del suo set (21-21), poi entra Acciarri per Butigan e Davyskiba trova il 23-22 con conseguente time out di Bregoli: al rientro Buijs impatta, poi Malual trova il mani-out del 24-23 e Baijens chiude 25-23 correggendo sotto rete una ricezione slash dopo la grande battuta di Acciarri.

Nel terzo rimangono in campo Acciarri, Malual e Davyskiba, e il set procede in assoluto equilibrio fino al 13-13, quando Chieri prova la minifuga con Gicquel e l’ace di Alberti (13-16): Bendandi chiama time out, Alberti trova un altro ace seguito dal monster block di Gray (13-18), ed è l’allungo vincente perché le ospiti non si voltano più e chiudono 20-25 con Buijs.

Anche nel quarto l’andamento iniziale è molto simile, ma stavolta il primo break è de Il Bisonte (11-9 con Malual e Davyskiba), con Bregoli che prova subito a interrompere il ritmo col time out e fa bene perché la sua squadra rientra subito con Buijs (11-11): purtroppo le bisontine regalano troppo e Chieri ne approfitta (13-15), ed è ancora un errore, stavolta di Baijens, a provocare il 15-18 e il conseguente time out di Bendandi. La chiacchierata non sortisce troppi effetti, con la Reale Mutua che allunga sul 17-22 grazie ad altre due ingenuità delle padrone di casa e poi va a mettere la parola fine sul match con l’errore in battuta di Acciarri (20-25), l’ottavo di squadra solo nel quarto parziale.

LE PAROLE DI SIMONE BENDANDI

“Abbiamo alternato dei buoni momenti in cui ci siamo create delle occasioni interessanti a momenti in cui abbiamo commesso troppi errori: in attacco abbiamo sbagliato alcune scelte, ma soprattutto siamo state fallosissime in battuta, in particolare nel quarto set, e questo ha significato regalare la partita, perché contro un avversario ben organizzato come Chieri non possiamo complicarci la vita così. Dovevamo dare qualcosa in più per provare a strappare un punto, perché sull’1-1 avevamo ritrovato fiducia. Io ci credo in questa squadra, ma ogni tanto ci perdiamo: quando gli avversari ti regalano anch’essi qualcosa puoi sperare di portare a casa il risultato, ma stasera non è stato cosi perché loro sono state incisive dall’inizio alla fine”.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 6, Malual 18, Butigan 2, Leonardi (L), Battistoni, Baijens 14, Giacomello 2, Nervini 11, Lapini ne, Cagnin 4, Agrifoglio, Davyskiba 6. All. Bendandi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76: Bednarek (L2) ne, Spirito (L1), Lyashko ne, Alberti 15, Van Aalen 3, Anthouli 1, Buijs 12, Gicquel 13, Rolando, Zakchaiou ne, Gray 9, Zussino ne, Omoruyi 14, Guiducci. All. Bregoli.

Arbitri: Giardini – Marconi.

Parziali: 22-25, 25-23, 20-25, 20-25.

Note – durata set: 27’, 27’, 24’, 23’; muri punto: Il Bisonte 5, Chieri 14; ace: Il Bisonte 4, Chieri 7; spettatori: 806.

Fonte: Ufficio Stampa Il Bisonte Firenze