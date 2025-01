La Farmacia Civitas dona prodotti al rifugio Moonship Pet Rescue

Una donazione in favore degli amici a quattro zampe meno fortunati: l'iniziativa promossa della Farmacia Comunale Civitas Montopoli Val D'Arno ha garantito una generosa donazione di prodotti di prima medicazione per la cura degli animali ospiti del rifugio Moonship Pet Rescue a Gello di Palaia.

Il rifugio, che si prende cura di animali feriti o gravemente malati spesso abbandonati a causa della loro salute, nasce con l’obiettivo di creare un luogo di serenità e di cura dove poter lasciare alle spalle la cattiveria dell’abbandono e della crudeltà dell’uomo.

Un luogo dove i piccoli ospiti possano sentire l’amore di chi ha la forza di credere che qualcosa possa ancora cambiare. Per molti degli animali soccorsi è anche un luogo “ di passaggio” dove poter avere terapie appropriate e percorsi di riabilitazione in attesa di una famiglia e di una vita che valga davvero la pena di essere vissuta.

“Contribuire al benessere degli animali meno fortunati – dichiara la Responsabile della Farmacia Dott.ssa Annalisa Pacini - rappresenta un dovere morale al quale non ci

sottraiamo".

"Prendersi cura di un animale è una cosa bellissima anche quando richiede impegno e sacrificio – aggiunge Giulia Mannocci, Resp. del rifugio per animali Moonship Pet Rescue – ma può essere difficile se non impossibile, quando i prodotti diventano troppo costosi . Grazie alla generosità della Farmacia Comunale".

