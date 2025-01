San Giobbe conquista a Rieti il secondo successo consecutivo

Meluzzi apre da tre, risponde con la stessa arma Rasio. Rieti arrembante e avanti di quattro lunghezze dopo poco meno di tre minuti di gioco. Rasio è l'unico ad andare a segno per i Bulls, che faticano a trovare soluzioni. Ancora l'argentino a colpire per i biancorossi bravi a impattare sul 9-9. Renzi si sblocca e regala il primo vantaggio alla San Giobbe. I laziali replicano immediatamente e ristabiliscono la parità, ma è letale la formazione allenata da Zanco nel tiro dalla lunga distanza e in poche azioni il tabellone luminoso segna 12-18. Allungo dei Bulls nel finale di tempino con Ceparano e Gravaghi: squadre a riposo sul 17-26. Al rientro continua a macinare gioco l'Umana che va sul più undici. Si scaldano gli animi, arrivano gli antisportivi per Fall e Thomas ad alimentare la tensione. Zanco chiama tempo sul 21-24 per spezzare il momento. Renzi al rientro in campo centra ancora il bersaglio grosso. Prova a rientrare Rieti, ma l'Umana regge l'urto e addirittura allunga ai sedici. Squadre a riposo alla fine del primo tempo sul 36-49.

Renzi timbra dall'arco, Rasio da sotto corrobora. I due lunghi prendono ancora una volta la situazione sulle spalle e trascinano i Bulls sul più venti. In completo controllo del match i biancorossi, Meluzzi è l'unico a tenere a galla Rieti sotto comunque 44-62 a quattro minuti dalla terza sirena. Allenta il ritmo la San Giobbe e ne approfitta una Rieti al piccolo trotto. In poche azioni i laziali tornano sul meno undici: Zanco costretto a chiamare tempo a un minuto e quarantasette dalla fine del terzo periodo. Botta e risposta tra le due formazioni e quarto che si chiude sul 59-70. Inizia in salita per la San Giobbe il quarto periodo: Baldassarre da tre accorcia, Rasio commette antisportivo e Rieti va sul meno otto. A secco da due minuti i Bulls, ci pensa Gravaghi a spezzare l'incantesimo con una tripla delle sue. Non si risolve la situazione dei Bulls che mantengono la partita in bilico e perdono Raffaelli per falli. Black out San Giobbe e Rieti sotto di un solo possesso a tre dalla quarta sirena. Zanco chiama tempo. Rieti meno due, ma ci pensa Renzi, freddo come il ghiaccio, a dare fiato ai suoi con la tripla che, con i liberi di Criconia e Rasio, vale il più sei. Dopo lo spavento il sigillo finale è di Renzi dalla lunetta. La San Giobbe batte NPC Rieti 76-81 e ottiene il secondo successo consecutivo.

NPC Rieti - Umana San Giobbe Basket 76-81 (17-26; 19-23; 23-21; 17-11)

Rieti

Baldassarre 8, Giunta 11, Enihe, Castellitto, Melchiorri 2, Cannavina 3, Thomas 5, Meluzzi 29, Novelli, Capocotta 12, Enei, Cecchi 6; Capo All. Paternoster, Primo Ass. Delia

San Giobbe

Longetti Sim., Baldi 3, Criconia 6, Ceparano 10, Renzi 25, Longetti Sam., Fall 2, Chapelli 1, Ius, Gravaghi 11, Raffaelli 6, Rasio 17; Capo All. Zanco, Primo Ass. Pancotto, Secondo Ass. Semplici

Arbitri: Schena, Caldarola

Fonte: Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.

