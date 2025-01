Aggressione al personale sanitario all’Ospedale di Pescia, Opi Firenze Pistoia: "Ribadiamo l’importanza di vigilare"

«Assistiamo all’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario: ribadiamo il nostro impegno sul tema e l’importanza di vigilare e agire». Commenta così David Nucci presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia la notizia dell'aggressione nei confronti di alcuni operatori sanitari avvenuta al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescia (PT).

È accaduto, come riporta una nota della Asl Toscana Centro, la sera del 5 gennaio: autrice del gesto sarebbe una giovane utente di 22 anni, con un quadro di doppia diagnosi su un substrato di fragilità cognitiva seguita inizialmente dal Servizio per le Dipendenze e dal 2023 co-gestita dalla salute mentale e dai Servizi Sociali della Società della Salute della Valdinievole - Settore Tutela Minori.

«Da sempre l’Ordine è impegnato sul tema delle violenze – prosegue Nucci -. Solo pochi mesi fa abbiamo avuto un incontro con i Prefetti di Firenze e Pistoia per portare avanti le istanze del mondo sanitario e fare quadrato attorno a un problema che è agli occhi di tutti. Ribadiamo l’importanza di vigilare e la necessità di rafforzare la sicurezza e i controlli negli ospedali e in particolare nei Pronto Soccorso. Lo chiediamo per la tutela dei sanitari ma anche degli stessi cittadini».

Fonte: Ufficio stampa Opi Firenze-Pistoia

