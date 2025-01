Sanremo 2025, torna la giuria delle radio: candidature sul sito Corecom Toscana

Sanremo 2025: torna la Giuria delle Radio. L’intesa tra Rai e Corecom di tutta Italia per istituire la Giura delle radio, nazionali e locali, è stata rinnovata e sul sito del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana è possibile visionare l'avviso di manifestazione di interesse e compilare il modulo, da inviare via PEC a consiglioregionale@postacert.toscana.it.

"Si tratta – commenta il presidente del Corecom Marco Meacci – di una opportunità straordinaria per le nostre emittenti. Un palcoscenico eccezionale per rendere la radio ancora più protagonista. La radio è aggregatore sociale, mezzo di comunicazione empatico e fedele capace di coinvolgere gli ascoltatori. Il Festival non è solo un evento musicale ma un’esperienza in cui cultura, musica, tendenze, opinioni e suggestioni si fondono e dialogano".

Le radio che faranno parte della Giuria saranno selezionate sulla base di criteri per garantire la rappresentanza capillare ed inclusiva dell’intero territorio italiano. Tali criteri sono stati individuati direttamente ed esclusivamente dalla RAI. Sono escluse le radio solo DAB e solo WEB essendo requisito imprescindibile la trasmissione in FM.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

