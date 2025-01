Cecilia Sala liberata, bufera per le parole del sindaco di Massa

"Felice che Cecilia Sala sia rientrata sana e salva in patria... in quella patria che grazie al nostro Presidente del Consiglio, le ha garantito la libertà, dimostrandole di dimenticare le sue passate osservazioni sui nostri marò e le ha insegnato cosa significa adesso essere cittadini italiani". Queste sono le parole di Francesco Persiani, sindaco di centrodestra della città di Massa.

Le frasi di Persiani, pubblicate sul suo profilo Facebook, hanno causato molta indignazione nel centrosinistra. Persiani ha fatto riferimento a alcune frasi sui marò dette da Sala anni fa, quando scoppiò il caso. C'è chi ha trovato di cattivo gusto l'uscita del sindaco proprio nel giorno del rilascio della giornalista italiana, detenuta in Iran da prima di Natale.

Il Partito Democratico toscano si è detto "indignato" per le parole del sindaco. Ne hanno parlato in una nota congiunta Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, Elisabetta Sordi, segretaria del Pd Massa-Carrara, e Claudia Giuliani, segretaria del Pd Massa.

Secondo il PD le dichiarazioni, "mancando di sensibilità e rispetto, rappresentano un attacco non solo personale, ma anche istituzionale alla libertà di stampa e al diritto di ogni giornalista di svolgere il proprio lavoro senza timore di ritorsioni".

"Il sindaco Persiani avrebbe dovuto accogliere la notizia del suo ritorno in Italia con gioia, unendosi a tutto il nostro Paese nel celebrare la sua liberazione, frutto di un’azione diplomatica unitaria - continua la nota -. Essere sindaci richiede rispetto per il proprio ruolo istituzionale, che deve prevalere su appartenenze politiche o polemiche pretestuose. Chiediamo al sindaco di Massa di ritirare immediatamente le sue dichiarazioni e di porgere le sue scuse a Cecilia Sala. Invitiamo tutte le forze politiche e i cittadini a unirsi nel difendere i valori fondamentali della nostra democrazia: tra questi, il rispetto per chi rischia la vita per garantire un’informazione libera e indipendente".

