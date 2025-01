Use Rosa Scotti, stavolta niente scherzi. Il coach: "Dobbiamo ritrovare il ritmo"

Sulla carta pare la partita giusta al momento giusto. Trovare l’ultima della classe ancora a quota zero dopo la sconfitta di Selargius somiglia ad un assist che il calendario, almeno sulla carta, pare fare all’Use Rosa Scotti. Però ogni partita va giocata e così anche questa in programma sabato prossimo al Pala Sammontana nell’inusuale orario pomeridiano delle 17.30 (arbitri Scarfò di Palmi e Riggio di Siderno) andrà affrontata nel modo giusto perché, come la gara di lunedì scorso insegna, l’approccio è fondamentale. Se entri molle, finisci male.

“Dopo la peggior prestazione stagionale – spiega coach Alessio Cioni – dobbiamo ritrovare il ritmo che avevamo prima della sosta di fine anno. Quella di sabato è una gara che nasconde delle insidie perché, se è vero che Benevento non ha ancora mosso la sua classifica, è altrettanto vero che ha preso una giocatrice nuova, una ragazza greca peraltro ottima, alzando così il livello nel punto dove era più carente, quello delle lunghe. Sarà importante prendere la sfida con le molle perché viene dopo una brutta prestazione e quindi dovremo giocare contro di loro e contro noi stesse. Credo che i presupposti per fare bene ci siamo perché ho visto le ragazze decise e motivate. Quindi la parola passa ora al campo”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

