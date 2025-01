Buongiorno oggi ringrazio Martina per questa ricetta molto gustosa tutta al vegetale Vellutata di carote e batate e aromatizzata con curcuma, zenzero, cannella e arricchita con crema al cocco e ceci tostati.

La Batata è la patata dolce, detta anche patata americana ma il suo nome, ne discutevamo in trasmissione insieme a Cristina, deriva dal suo termine scientifico Ipomoea batatas.

Molti sono gli aspetti positivi della Batata che ha proprietà differenti dalla patata: aiuta a mantenere il peso forma, aumenta l'immunità alle malattie, regola la digestione, coadiuvano l'asma e la bronchite e aiutano il controllo della glicemia.

Per saperne di più sulla Batata vi lascio il link dove potete curiosare sulle sue proprietà

www.naturasi.it/frutta-verdura-di-stagione/

Vellutata di carote e batate

Ingredienti per 4 persone

600 gr di carote

500 gr di batate

200 gr di ceci già cotti

200 ml di crema di cocco

1 porro

1 cucchiaino di cannella

4-5 cm di curcuma fresca

Peperoncino fresco q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Brodo vegetale q.b.

Preparazioni

Pulite le carote e le batate dolci e tagliate entrambe a pezzi grossolani. Riducete a rondelle il porro e rosolatelo in una casseruola con un filo di olio, del peperoncino fresco tritato e dal sale. Aggiungete le carote e le batate, coprendo con abbondante brodo bollente. Fate cuocere per circa 30 minuti, aggiungendo eventualmente altro brodo, fino a quando i vegetali non risulteranno belli morbidi. Unite lo zenzero e la curcuma, aggiungete di sale e frullate fino ad ottenere una crema densa e omogenea. Nel frattempo, condite i ceci con abbondante olio, la cannella e un pizzico di sale e tostateli in una padella bella calda per 10 minuti circa, fino a che non risulteranno dorati e croccanti. Distribuite la vellutata nei piatti da portata, conditela con qualche cucchiaio di cocco e decoratela con i ceci. Servite subito.

Martina

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.