Aperte le iscrizioni ai progetti per il 2025 del Servizio Civile, 50 i posti all'ospedale di Careggi

Aperte le iscrizioni ai progetti per il 2025 del Servizio Civile Universale nell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.

Disponibili 50 posti per 2 progetti riservati a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni in possesso dei requisiti richiesti nel Bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

I progetti di Careggi riguardano l’accompagnamento, l’orientamento ai servizi essenziali, il supporto all’accesso alle prestazioni ed il supporto per la programmazione chirurgica.

La domanda di partecipazione può essere presentata entro le ore 14 del 18 febbraio 2025 esclusivamente in modalità online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, a cui si può accedere con credenziali SPID di livello sicurezza 2.

Informazioni dettagliate sul sito dell’Azienda Careggi

Fonte: Asl Toscana Centro - ufficio stampa

