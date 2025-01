Arriva il metano a Dudda. In corso l’intervento di estensione della rete gas metano nella frazione grevigiana

Arriva il metano nella frazione di Dudda. Si traduce in realtà il progetto di ampliamento della metanizzazione nella località grevigiana. L’investimento è frutto della collaborazione tra la società Toscana Energia e il Comune di Greve in Chianti. L’opera nasce dalla volontà del Comune di dotare la località, una delle più decentrate, di un servizio ritenuto dal sindaco Paolo Sottani “necessario e fondamentale per il territorio ed in particolare per le frazioni cui l’amministrazione comunale sin dall’inizio della legislatura rivolge massima attenzione”. “Un intervento atteso dalla comunità – aggiunge il sindaco – e che avevamo richiesto da tempo come amministrazione”.

Prosegue dunque l’impegno per portare il metano nelle aree del territorio non ancora servite dal gas metano. Un’opera che si può concretizzare in virtù della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Società. Il progetto prevede la posa di 480 metri di nuova tubazione per un investimento a carico della Società. Grazie a questo intervento circa 25 famiglie residenti in località Dudda, frazione del Comune di Greve in Chianti, potranno beneficiare di una fonte energetica sicura e sostenibile come il metano, la cui continuità è garantita grazie al collegamento diretto con la rete nazionale e regionale di trasporto del gas. Inoltre, per un servizio sicuro, affidabile e responsabile la rete sarà sottoposta a monitoraggio continuo attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, come Picarro Surveyor, grazie alla quale con tempestività e precisione è possibile individuare eventuali dispersioni. Il termine dell'intervento è previsto, salvo condizioni meteo, per il mese di febbraio. La prima parte della rete gas metano è stata finanziata dalle aziende agricole Castello di Querceto e Carpineto.

Fonte: Ufficio stampa