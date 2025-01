Tornano i corsi di prevenzione e sicurezza del Meyer per i genitori

Cosa fare se il bambino ingerisce una pila? Come si medica un’ustione? Come si fa la manovra anti-soffocamento su un bimbo piccolissimo? Questi, insieme a molti altri, sono alcuni dei temi trattati durante ognuno dei Corsi di prevenzione e sicurezza organizzati dal Meyer, grazie al sostegno della Fondazione Meyer, che anche per il 2025 tornano a cadenza mensile.

I temi. Condotti sotto la guida del dottor Francesco Silenzi, responsabile del Trauma Center del Meyer e con l’ausilio del suo staff infermieristico, questi corsi sono pensati in particolare per futuri e neo-genitori e affrontano, in un’unica sessione di due ore, tanti argomenti diversi: la sicurezza in auto, in casa e negli ambienti esterni; la prevenzione delle cadute, del soffocamento, dell’annegamento e dei morsi di animale e le nozioni di primo soccorso fondamentali per la gestione di incidenti e traumi. Ogni corso è articolato in una parte teorica dedicata alla prevenzione e alla spiegazione delle manovre di disostruzione, e in una parte pratica durante la quale viene fatta una dettagliata dimostrazione pratica, su manichino, delle stesse manovre.

Dove e quando. Per il 2025, si riparte martedì prossimo, 14 gennaio, dalle 17.00 alle 19.00. A seguire, i corsi si ripeteranno il: 18 Febbraio 2025 dalle 17.00 alle 19.00; 4 Marzo 2025 dalle 17.00 alle 19.00; 14 Aprile 2025 dalle 17.00 alle 19.00; 13 Maggio 2025 dalle 17.00 alle 19.00; 10 Giugno 2025 dalle 17.00 alle 19.00. La sede dei corsi è il Meyer Health Campus (Spazio Comunità), via Cosimo il Vecchio n. 26, Firenze

Come si prenota. I corsi, a cui si accede su prenotazione, sono organizzati in collaborazione con i volontari dell’associazione Amici del Meyer a cui ci si può rivolgere per informazioni e iscrizioni (e-mail: corsi.sicurezza@meyer.it). Si suggerisce di prenotare con buon anticipo perché i posti sono limitati. Il corso è completamente gratuito: ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione personalizzato e potrà sostenere il progetto "Trauma Center" con una donazione diretta il giorno stesso del corso, presso il Punto accoglienza e donazioni allestito dai volontari dell'Associazione Amici del Meyer accanto all’aula che ospita l’incontro.

Fonte: Ufficio stampa AOU Meyer IRCCS