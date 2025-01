Dietro la 'serie-evento' su Mussolini c'è la mano del toscano Massimo Cantini Parrini

In questi giorni in Italia si fa un gran parlare di M. Il Figlio del Secolo, la serie su Benito Mussolini con Luca Marinelli che interpreta il Duce. Dietro alla lavorazione di uno dei prodotti televisivo-cinematografici italiani più importanti c'è la mano di un toscano. Si tratta di Massimo Cantini Parrini, originario di Firenze.

Cantini Parrini è uno dei costumisti più noti e apprezzati del panorama italiano. È lui a curare i costumi anche della serie tratta dal bestseller di Antonio Scurati. Gli abiti d'epoca, le uniformi, tutti i vestiti indossati da Marinelli e dal resto del cast hanno la firma proprio di Massimo Cantini Parrini, considerato uno dei maestri costumisti del nostro paese.

In molti stanno lodando le prime due puntate della serie, non soltanto per la recitazione, ma anche per la scelta di scenografie, musiche e, appunto costumi. Si tratta di un altro lavoro importante per Cantini Parrini, il cui curriculum è pieno di soddisfazioni.

Il fiorentino ha vinto ben cinque David di Donatello (l'ultimo nel 2021), quattro Nastri d'Argento e moltissimi altri riconoscimenti. Ha fatto da costumista per i capolavori di Matteo Garrone, per i film dei fratelli D'Innocenzo e non solo. Vanta anche ben due nomination agli Oscar per i migliori costumi: uno per Pinocchio di Garrone e l'altro per Cyrano, dove il regista è Joe Wright, dietro la macchina da presa anche in M. Il Figlio del Secolo.

