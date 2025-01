Realizzazione sito eCommerce: cosa non deve mai mancare e cosa evitare

Per avviare un sito eCommerce in Italia è necessario rispettare diverse normative e adempimenti burocratici, oltre a tener conto dei criteri di posizionamento, usabilità, sicurezza e accessibilità della comunità digitale.

Innanzitutto, bisogna aprire una Partita IVA e iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, secondo quanto previsto dall’articolo 2195 del Codice Civile. Contestualmente, è obbligatorio presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente, come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2010.

Chi opera nel settore deve inoltre garantire la fatturazione elettronica (Legge di Bilancio 2018, art. 1, comma 909) e mantenere una contabilità conforme alle normative fiscali italiane.

Già da queste premesse, è chiaro che per la realizzazione sito eCommerce conviene rivolgersi a un esperto; come vedremo a seguire, in aggiunta, ci sono tanti altri aspetti micro e macro di cui occuparsi, i quali rendono inevitabile l’intervento di professionisti qualificati. Ecco una panoramica su elementi essenziali per un eCommerce di successo e tutto ciò che, invece, andrebbe assolutamente evitato.

Norme e burocrazia per eCommerce in Italia

Dal punto di vista legale, un eCommerce deve rispettare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679), includendo un’informativa sulla privacy chiara e la gestione dei cookie (2002/58/CE), oltre alla raccolta del consenso per il trattamento dei dati.

È obbligatorio fornire Termini e Condizioni di Vendita completi, che regolamentino aspetti contrattuali, diritto di recesso e garanzie sui prodotti, in conformità con il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e il Decreto Legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico.

Il sito deve inoltre includere informazioni dettagliate sul venditore (ragione sociale, Partita IVA, recapiti), sui prodotti e sui prezzi, rispettando gli obblighi di trasparenza previsti dal Codice del Consumo e dal Decreto Legislativo 70/2003.

Prestazioni e sicurezza della navigazione

Un eCommerce vincente si basa su una struttura tecnica solida e prestazioni ottimali, elementi indispensabili per offrire agli utenti un’esperienza di navigazione rapida, sicura e competitiva.

L’utilizzo di tecnologie avanzate come Content Delivery Network (CDN), caching e ottimizzazione delle immagini in formati moderni come WebP assicura prestazioni elevate. Un hosting scalabile e affidabile, a tal proposito, è essenziale per garantire un uptime vicino al 100% e gestire i picchi di traffico.

La sicurezza è importantissima: l’adozione di certificati SSL/TLS protegge le connessioni, mentre la conformità agli standard PCI-DSS assicura la protezione delle transazioni. Inoltre l’integrazione di strumenti di analisi e automazione, consente di monitorare le performance, personalizzare l’esperienza utente e ottimizzare il sito nel tempo.

L’ottimizzazione SEO tecnica è fondamentale per il posizionamento sui motori di ricerca: URL ben strutturati, dati impostati (schema.org) e conformità ai requisiti di Google aumentano la visibilità del sito. Adottare una piattaforma modulare, come un’architettura headless che separa front-end e back-end consente una maggiore flessibilità e scalabilità.

Il percorso d’acquisto: semplice e senza frizioni

Un checkout ben progettato deve offrire opzioni rapide, come l’acquisto come ospite, e supportare più metodi di pagamento, inclusi carte di credito, wallet digitali e soluzioni locali.

È importante che tutte le spese, incluse quelle di spedizione, siano chiaramente visibili prima della fase di pagamento per ridurre gli abbandoni del carrello. La sicurezza delle transazioni può essere garantita solo tramite certificati SSL e conformità agli standard PCI-DSS.

Infine, politiche di reso trasparenti e facili da comprendere, insieme alla riprova sociale (recensioni e testimonianze) e a incentivi come promozioni temporanee o programmi fedeltà, contribuiscono ad aumentare il coinvolgimento degli utenti e a favorire la fidelizzazione.