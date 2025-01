A Staffoli il comune risana due ponti danneggiati durante le allerta meteo del 2023 e del 2024

Nuova serie di interventi a Staffoli da parte dell'amministrazione comunale. Sono stati aperti due cantieri per mettere in sicurezza ed evitare un ulteriore deterioramento, due ponti sulla viabilità interna della frazione ma strategici per garantire i collegamenti viari di tutte le zona di Staffoli. I due ponti erano stati danneggiati durante gli eventi alluvionale di novembre 2023 e di settembre 2024. L'acqua aveva eroso parzialmente le strutture e il terreno intorno alle teste di ponte e se il settore lavori pubblici del comune di Santa Croce sull'Arno non fosse intervenuto, questo alla lunga avrebbe potuto anche causa l'instabilità dei manufatti.

Il primo si trova in via dei Confini (con Castelfranco) e l'altro in via Molino di Turo. I due interventi, che sono in corso in questi giorni, sono stati pensati tenendo conto anche dei parametri di rispetto ambientale. Il consolidamento infatti viene fatto con pali di legno di castagno, con reti metalliche e altri materiali ritenuti a bassissimo impatto ambientale.

In questo modo l'obiettivo è quello di andare a consolidare i due ponti che sono soggetti a erosione perché insistono su due rii del reticolo idrografico minore, ma che hanno carattere torrentizio. Si tratta infatti di corsi d'acqua che in caso di pioggia aumentano rapidamente e in modo violento la loro portata, questo comporta l'aumento repentino della pressione su sponde e parti immerse dei manufatti.

“Sono due piccoli interventi straordinari del valore di 15mila euro, – spiega l'assessore ai lavori pubblici Oliveri – ma a nostro avviso e questo è stato confermato anche dall'ufficio tecnico, sono fondamentali per garantire la viabilità interna della frazione e soprattutto per evitare che i due ponti subiscono ulteriori danneggiamenti che li renderebbero inutilizzabili. Non è che tutti giorni si devono fare grandi opere. Il mantenimento dell'esistente spesso è più importante della progettazione di nuove opere, perché ci permette di tenere al sicuro ciò che abbiamo. Con questi interventi inoltre vogliamo attuare la nostra condotta di attenzione al territorio anche con piccoli investimenti, a Staffoli come nel capoluogo”.

