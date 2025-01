Centri Trasfusionali: superano esame accreditamento le 10 strutture Usl Toscana Centro

Tutte le strutture trasfusionali dell’Azienda Usl Tc superano l’esame dell’accreditamento regionale e nazionale e si confermano nella qualità e nella sicurezza a garanzia dei pazienti. Lo ha reso noto, in questi, giorni il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio e Officina Trasfusionale, dottor Franco Vocioni, a conclusione del percorso di accreditamento istituzionale con le visite ispettive dei Team regionali iniziate nella Struttura Trasfusionale di Prato (seconda metà di ottobre scorso), per proseguire poi nelle Strutture Trasfusionali del pistoiese e di seguito (a novembre) in quelle dell'empolese. Nello scorso mese di dicembre il percorso si è completato nelle Strutture dell'Area Fiorentina.

Quattro diversi Team regionali costituiti da Valutatori delle Strutture Trasfusionali Italiane (VISTI), presenti nel registro Nazionale dei Valutatori, hanno dunque ispezionato le dieci Strutture Trasfusionali Aziendali, dove si eseguono le donazioni di sangue e attività di medicina trasfusionale (compresa la preparazione del sangue per le trasfusioni), e quattro punti di raccolta dove vengono eseguite solo le donazioni di sangue, e l’Officina Trasfusionale, dove vengono lavorate, validate e distribuite tutte le donazioni di sangue ed emocomponenti del territorio aziendale (tranne Prato).

In due di questi Team erano presenti anche valutatori del Centro Nazionale Sangue, oltre ai Valutatori Regionali.

La verifica ha riguardato le attività che tutti i giorni vengono effettuate nelle Strutture Trasfusionali aziendali. “Ma è stato soprattutto esaminato il sistema di qualità che rende possibile la corretta operatività, la qualità e la sicurezza dei prodotti e delle procedure in essere, ed il risultato di queste valutazioni è stato complessivamente molto positivo per tutte le strutture, ricevendo pochissime osservazioni che serviranno a migliorare ulteriormente le attività. Dalla raccolta con le donazioni, alla preparazione e conservazione, fino alla trasfusione del sangue e dei suoi componenti l’esisto favorevole della valutazione è senz’altro frutto del grande impegno fornito da tutti gli staff delle strutture trasfusionali che, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di personale, non si sono risparmiati per ottenere questo importante risultato che va a garanzia ed a tutela dei donatori e dei pazienti” – ha evidenziato il dottor Vocioni ringraziando il personale, medici, tecnici, infermieri, oss, amministrativi, anche a nome della Direzione Sanitaria e Generale dell'Azienda.

Nell’intero percorso autorizzativo i professionisti dei Centri Trasfusionali sono stati inoltre sostenuti dalle seguenti strutture: la SOC Gestioni autorizzative delle strutture sanitarie aziendali, diretta dalla Dott.ssa Zoppi con tutto il suo Team, della SOS accreditamento, qualità e sicurezza delle cure Diretto dalla Dott.ssa Carucci e dalla SOS Programmazione e Monitoraggio della documentazione sanitaria diretta dal Dott. Brogi.

“Abbiamo voluto dare risalto a questa notizia – conclude Vocioni- al fine di diffondere l'importanza e la grande attenzione che l'Azienda pone alla qualità, sicurezza ed efficienza delle attività trasfusionali, così necessarie ogni giorno per il corretto svolgimento di molte attività cliniche e di cura”.

Fonte: AUSL Toscana centro