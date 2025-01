Intelligenza artificiale, opportunità, sfide e impatti sulla vita quotidiana

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, in collaborazione con la Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, è lieta di presentare il convegno dal titolo.

L'incontro si propone di esplorare le implicazioni che l'intelligenza artificiale sta avendo sulle diverse dimensioni della vita quotidiana, con un focus particolare sulle opportunità, le sfide e gli impatti che questa tecnologia emergente comporta per la società, l'economia e la cultura. L’evento rappresenta una straordinaria occasione per chiunque desideri comprendere meglio come l’intelligenza artificiale stia cambiando e continuerà a cambiare il nostro modo di vivere e interagire con il mondo.

Programma della serata:

Apertura dei lavori:

Avv. Giovanni Urti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

Avv. Francesco Giani, Referente del Gruppo San Miniato della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice

Intervento del Prof. Adriano Fabris, ordinario di etica presso l'Università di Pisa.

, ordinario di etica presso l’Università di Pisa. Seguirà uno spazio dedicato al dibattito e alle domande.

Dettagli per la partecipazione

L’evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti. È gradita la prenotazione, che può essere effettuata via email all'indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694.

Fonte: Segreteria - Fondazione CRSM