Al via il progetto di rigenerazione partecipativa del Borgo di Castelnuovo d'Avane

Compie un ulteriore passo avanti il progetto di rigenerazione socio-culturale del Borgo di Castelnuovo d'Avane, finanziato con 20 milioni di euro dal Pnrr. La comunità locale, le imprese e il territorio sono chiamate a contribuire alla definizione del modello di sviluppo del borgo, scelto dalla Regione Toscana per questa iniziativa.

Giovedì 16 gennaio, dalle 12 alle 13, si terrà il webinar intitolato 'Inclusione e partecipazione: verso una piattaforma territoriale collaborativa', in cui verrà presentato il percorso di partecipazione che 'Avane centrale creativa' condurrà tra gennaio e aprile 2025. Per partecipare, è sufficiente iscriversi online a questo indirizzo e ricevere il link per seguire l'evento, che prevede il coinvolgimento attivo del pubblico.

Il sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, porterà i suoi saluti, mentre Elena Pianea, Direttrice Beni, istituzioni, attività culturali e sport della Regione Toscana, parlerà sul tema 'Cultura è partecipazione. Il Borgo pilota della Toscana, una policy per la rigenerazione di luoghi e relazioni'. Seguiranno gli interventi di Filippo Boni, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Cavriglia. L'incontro avrà l'obiettivo di illustrare gli scopi del coinvolgimento, gli strumenti a disposizione e il calendario delle attività.

L'iniziativa rappresenta un'opportunità per far partecipare attivamente cittadini, imprese, terzo settore e altre realtà locali nel processo di rinascita di Castelnuovo d'Avane. Il team di progetto guiderà il processo seguendo un modello di rigenerazione che valorizza la memoria storica, costruendo al contempo nuove relazioni e opportunità per il territorio, con l'intento di creare un progetto sostenibile e condiviso. Per maggiori informazioni sugli eventi in programma, si può consultare il sito ufficiale.

