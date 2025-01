Pontorme, lavori alla rete idrica: cambia la viabilità

Nella frazione di Pontorme, in via Giro delle Mura Nord, a partire da oggi, 16 gennaio 2025 e fino al giorno 11 febbraio 2025, verranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità per consentire l’attività di lavori alla rete idrica.

NEL DETTAGLIO - Dal giorno 16 gennaio 2025 al giorno 11 febbraio 2025, in via Giro delle Mura Nord, nel tratto dall’intersezione con via G. Monaco all’intersezione con via Pontorme, primo tratto, fino al civico n.5, Istituzione del divieto sosta sul lato sinistro per tutti i veicoli e motoveicoli ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività citata in premessa, oltre ai residenti e frontisti e divieto di transito, in caso di necessità accertata causa completamento dei lavori, per tutti i veicoli e motoveicoli ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività, oltre ai residenti e frontisti.

Nel secondo tratto, dal civico n.5 all’intersezione con via Pontorme, istituzione del divieto sosta sul lato sinistro per tutti i veicoli e motoveicoli ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività, oltre ai residenti e frontisti.

Le disposizioni non vengono applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa