Il Tribunale di Prato riconosce la 'Carta Docente' anche a tre precari

Con tre sentenze diverse tra Dicembre e Gennaio, il tribunale di Prato ha accolto i ricorsi presentati da tre diversi insegnanti attraverso la Uil Scuola Rua, stabilendo che anche i docenti precari hanno diritto alla carta elettronica da 500 euro per l’aggiornamento e la formazione professionale.

Secondo quanto riferito dal sindacato, che ha presentato i ricorsi tramite l’avvocato Matteo Senesi, i giudici del lavoro di Prato hanno basato la loro decisione su un orientamento ormai consolidato e su una recente sentenza della Corte di Cassazione, emessa a fine ottobre. Questa pronuncia ha chiarito che la carta docente deve essere considerata parte integrante del sistema di formazione per tutti gli insegnanti, non solo per quelli con contratto a tempo indeterminato. Il diritto alla formazione riguarda infatti anche i docenti precari.

"I giudici del lavoro pratesi - afferma il segretario territoriale della Uil scuola Prato, Luigi Rocca - hanno infine precisato che in caso di supplenze temporanee, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale', escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante".

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: