L’Ordine dei Geologi della Toscana indice un corso sull'ingegneria naturalistica innovativa

L’Ordine dei Geologi della Toscana organizza un corso gratuito in presenza, per massimo 40 partecipanti, sul consolidamento di versanti mediante l’utilizzo di reti in acciaio ad alta resistenza e geosintetici per opere geotecniche, idrauliche e stradali.

La giornata formativa, che si intitola “L’utilizzo dei geosintetici sistemi di consolidamento versanti interventi innovativi di ingegneria naturalistica” e per cui è prevista l’attribuzione di quattro crediti Apc, è in programma il 24 gennaio, presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Toscana (in via Vittorio Fossombroni, 11 a Firenze). Nell’occasione vengono trattate le problematiche inerenti alle colate detritiche e alla protezione spondale e impermeabilizzazione in corsi d’acqua, oltre che la stabilizzazione di infrastrutture stradali.

Il programma del corso prevede la discussione con Giorgia Benvenuto (Huesker Italia) su soluzioni di prevenzione e protezione dalle esondazioni e dagli eventi alluvionali mediante l'uso di geosintetici (ore 9-10). A seguire, dalle 10 alle 10.45, si affronterà il tema del consolidamento dei versanti mediante reti in acciaio ad alta resistenza con Guido Guasti (Geobrugg Italia).

Dalle 11 alle 11.45 sarà la volta de “La stabilizzazione corticale di versanti e terre rinforzate” con Alberto Ferrarese (Bio soil Expert). Di “Approccio innovativo all’applicazione dei geosintetici in campo geotecnico (terre rinforzate, rilevati, ecc.): dalla corretta progettazione alla corretta esecuzione” si occuperà, dalle 11.45 alle 12.30, Filippo Tortul (Huesker Italia). Infine, l’intervento conclusivo è affidato a Guido Guasti (Geobrugg Italia) su “Progettazione barriere flessibili contro le colate detritiche”. L’evento è organizzato in collaborazione con Huesker, Brugg, BioSoil.

Fonte: Ordine dei Geologi della Toscana

