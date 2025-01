Omicidio Capovani, l'assassino avrebbe agito per vendetta

L'omicidio della psichiatra Barbara Capovani a Pisa fu un atto di vendetta premeditato da Gianluca Paul Seung. Secondo la sentenza della Corte d'Assise, Seung voleva punire la dottoressa per averlo legato al letto durante un ricovero nel 2019, percependo l'episodio come un'umiliazione. Il 20 aprile 2023 tentò un primo attacco, fallito perché la vittima non era presente, e tornò il giorno successivo per ucciderla. La decisione di vendicarsi fu rafforzata dalla recente nomina di un amministratore di sostegno. I giudici hanno stabilito che Seung era pienamente consapevole delle sue azioni.

Notizie correlate