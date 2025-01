Vandalizzato il portone della basilica quattrocentesca di Prato

Nel cuore della notte, tra le 23 e mezzanotte, un atto di vandalismo ha deturpato la facciata della storica Basilica di Santa Maria delle Carceri a Prato. Qualcuno, mosso da intenti ancora sconosciuti, ha colpito con violenza le pannellature in legno dei portoni principali e laterali della chiesa, sfondandole. Fortunatamente, la porta interna, blindata, è rimasta intatta, impedendo l'accesso all'edificio sacro.

Il parroco, monsignor Carlo Stancari, profondamente scosso dall'accaduto, ha sporto denuncia presso le forze dell'ordine. Le indagini sono già in corso e si spera che le telecamere di sorveglianza presenti nella piazza possano fornire elementi utili per identificare i responsabili.

Il vescovo di Prato, Giovanni Nerbini, ha definito l'accaduto un "gesto grave e insensato", sottolineando come la Basilica, luogo di culto e simbolo della comunità, sia stata colpita in maniera vile e gratuita. L'episodio, che ha destato profondo sconcerto tra i fedeli e l'intera cittadinanza, rappresenta un attacco non solo al patrimonio artistico e religioso della città, ma anche alla pacifica convivenza civile.