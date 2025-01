Il Comune di Santa Croce sull'Arno continua il suo percorso di ammodernamento anche nelle tecnologie e diventa ancora più smart nella comunicazione con il cittadino. Da oggi è attivo il canale WhatsApp del comune di Santa Croce sull'Arno, che prenderà il posto dell'attuale sistema di comunicazione con il cittadino, che avveniva attraverso l'iscrizione alle liste whatsapp, con cui fino a ora era possibile ricevere le informazioni dal municipio.

Il servizio quindi si sposta sul canale dove i cittadini dovranno iscriversi e attivare le notifiche. Per un mese sarà mantenuto il doppio invio delle comunicazioni sul vecchio sistema e sul nuovo canale per dare tempo ai cittadini di iscriversi, dopodiché il servizio continuerà solo sul nuovo sistema. In sostanza non cambia il servizio, che rimane dal punto di vista dei contenuti uguale, ma cambia solo la tecnologia su cui si muove. Il nuovo canale è gratuito come lo era il sistema precedente.

Per accedere al canale è necessario aprire whatsapp, cliccare su aggiornamenti, che si trova in basso accanto a chat. Poi su "cerca" (in alto) si scrive il nome "Comune di Santa Croce sull'Arno", bisogna iscriversi e aprire il canale. Una volta entrati nel canale, per attivare le notifiche è necessario cliccare sulla campanella. A questo punto dovrebbe scomparire la barra sul campanello e le notifiche sono attive.

In alternativa si può cliccare su questo link: https://shorturl.at/1LYub andare in alto a destra della schermata sul telefono e per attivare le notifiche cliccare sulla campanella. A questo punto dovrebbe scomparire la barra e le notifiche sono attive.

Si ricorda che dal canale whatsapp si possono solo ricevere le comunicazioni dal comune, ma non si più comunicare con l'ente. Per comunicare è possibile utilizzare questi strumenti: segnalazioni@comune.santacroce.pi.it o al numero telefonico 0571/38991, oppure contattare i numeri di telefono e gli indirizzi mail dei singoli uffici che si trovano sul sito del municipio.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno