Al via un ciclo di incontri nelle consulte per presentare il bilancio 2025

Otto appuntamenti con ognuna delle sette consulte territoriali e con quella dello sport, per presentare il bilancio di previsione 2025. "Come da tradizione, anche quest'anno riprendiamo il giro di incontri con tutte le consulte del territorio, per presentare il bilancio di previsione 2025 e raccontare gli aspetti principali del documento unico di programmazione; questa sarà anche l'occasione per conoscere le nuove assemblee che si sono appena insediate - spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Gli incontri rappresentano un'importante opportunità per illustrare alla cittadinanza la progettazione futura e gli obiettivi che si siamo dati, dato che il bilancio di previsione non è solo un documento finanziario, ma un vero e proprio strumento di pianificazione che riflette le nostre priorità e i nostri obiettivi".