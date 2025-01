Bus e tramvia in sciopero dopo l'ultima aggressione

L'aggressione del 20 gennaio ai danni di una passeggera e di un'autista della tramvia porta allo sciopero a Firenze e Scandicci. Ma è solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso colmo da tempo, con almeno cinque aggressioni in un mese.

Giovedì 23 gennaio i tram di GEST potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse per uno sciopero provinciale indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Cobas. Le corse non saranno garantite dalle ore 20 alle 24 nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali

Per ciò che riguarda personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone: 4 ore con la medesima articolazione degli addetti all’esercizio. Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime 4 ore del turno di lavoro.

I bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano dell’area fiorentina. Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per le ultime 4 ore di lavoro. Il servizio non sarà garantito dalle 8.30 alle 12.29.

L’adesione al precedente sciopero indetto per gli stessi motivi da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, è stata del 90%.

