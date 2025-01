Commercio e arte in lutto a Pontedera, è scomparso Manrico Mosti

Commercio e cultura in lutto a Pontedera per la scomparsa di Manrico Mosti, fondatore della Galleria Il Germoglio. Noto commerciante e artigiano nel settore pelletteria, nel 2001 Mosti ha aperto la galleria d'arte moderna e contemporanea in via Domenico Guerrazzi.

In oltre vent'anni sono state più di ottanta le mostre effettuate e un centinaio gli artisti esposti, tra grandi maestri e giovani emergenti, nel salotto culturale luogo d'incontro di collezionisti, appassionati d'arte e curiosi. In parallelo Mosti era anche direttore dell'agenzia formativa Afram, organizzando corsi di formazione obbligatoria e volontaria per aziende e soggetti privati.

