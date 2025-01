Documenti falsi per nascondere ordine di carcerazione e aggredisce carabinieri: arrestato 38enne a Pisa

I carabinieri di Pisa hanno arrestato un 38enne per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e possesso di documenti falsi. L’uomo, fermato per un controllo in via Di Pratale, ha tentato la fuga a piedi e ha ingaggiato una colluttazione con i militari, causando la lesione di un militare.

Bloccato e identificato, ha esibito documenti croati contraffatti. Le verifiche hanno rivelato un ordine di carcerazione a suo carico per reati commessi a Pontremoli nel 2015, con una pena residua di oltre due anni. Dopo le formalità, è stato trasferito al carcere di Pisa.