Elezioni Regionali: cambia la normativa locale per effetto di novità introdotte a livello nazionale

Cambiano le norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta toscana. Le modifiche sono necessarie per effetto di novità introdotte a livello nazionale e riguardano, nello specifico, l'esenzione dall’onere di raccogliere le sottoscrizioni per determinate circoscrizioni.

La proposta, illustrata nella commissione Bilancio del Consiglio regionale guidata da Giacomo Bugliani (Pd), come spiegato dagli uffici della Giunta, si muove per raggiungere il necessario coordinamento normativo e per avere certezza del diritto. Il mancato intervento legislativo potrebbe creare il dubbio se, alla prossima scadenza elettorale, applicare la legge statale o quella regionale.

Sul testo, e sulle casistiche di esonero, la vicepresidente della commissione Elisa Tozzi (Fratelli d’Italia) ha chiesto un supplemento di indagine e annunciato possibili emendamenti.

Sintesi proposta di legge

Si interviene per modificare la legge regionale 51/2014 a seguito delle novità introdotte dalla legge 38/2024 che prevede una serie di misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali.

Nello specifico: l’articolo 4-sexies della normativa nazionale ha inciso direttamente sul testo regionale determinando l’esenzione dall’onere di raccogliere le sottoscrizioni per le liste circoscrizionali che “al momento dell’indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera”.

La normativa regionale sarebbe modificata con l’aggiunta del comma 3ter all’articolo 11 che disciplina le modalità di presentazione delle liste circoscrizionali.

L’entrata in vigore della legge di modifica dovrebbe avvenire in tempo utile per la corretta presentazione delle liste circoscrizionali per le prossime elezioni regionali.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate