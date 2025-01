Il film sul quartiere di San Lorenzo è realtà, proiezione in anteprima assoluta

Sarà proiettato il 22 gennaio, in anteprima assoluta, al Cinema La Compagnia di via Cavour il film Il cuore della città, dedicato ai 150 anni dello Storico Mercato Centrale di San Lorenzo, realizzato con la regia di Matteo de Nicolò e Daniele Palmi di Swolly Studio e prodotto da Alain Redaelli e Francesca Papini per Reeload Production Company. Alle 19.30 la presentazione con i due registi, le autorità (interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro e l'assessore Jacopo Vicini) e naturalmente il presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale Massimo Manetti e alle 20.45 la proiezione. Per questioni di capienza la serata sarà solo su invito ma a breve verranno comunicate ulteriori date per la visione.

Il cortometraggio ha vinto il bando cinema della Regione Toscana 2023 e sarà proiettato all'interno di festival italiani e dei cinema cittadini tramite accordi che sono in corso di definizione. "L’idea è stata quella di raccontare la storia dello Storico Mercato Centrale di Firenze, cogliendo l’occasione dell’anniversario dei 150 anni dalla sua inaugurazione – sottolineano de Nicolò e Palmi -. Il Mercato da 150 anni è al centro della vita quotidiana della città, da qua sono passate persone, storie, emozioni, circondate dagli eventi che nell'ultimo secolo e mezzo hanno coinvolto Firenze e l’Italia. Il Mercato Centrale, oltre che per una sua collocazione geografica è nel cuore della città, posto proprio nel centro storico, ma anche, come ogni mercato, centro e crocevia politico e sociale".

L'idea alla base del film della durata di 25 minuti è quella di ripercorrere attraverso cinque brevi storie la vita del Mercato dal 1874 ai giorni nostri. Le storie, che sono legate da un escamotage narrativo che lega il racconto dandogli un senso di continuità “nel” e “con” il tempo, non riguardano direttamente il mercato ma lo raccontano, come una favola, attraverso le vite di quelle persone che il mercato lo hanno vissuto, respirato, amato. Rendendolo così protagonista assoluto del film. "Abbiamo preso come periodi di ambientazione il 1874 anno dell’inaugurazione del Mercato, il 1920 e gli anni precedenti all’avvento del fascismo, il 1948 e l’immediato dopoguerra con tutti gli strascichi dovuti all’evento bellico, il 1969 con il secondo scudetto della Fiorentina fino ad arrivare ai giorni nostri. Tutte le storie si svolgono nella stessa parte del mercato che è stata scenografata e che, con il cambiare delle epoche, si modifica negli allestimenti dei banchi, nei costumi dei venditori e dei clienti e così via". Il genere scelto sarà quello della commedia e prende spunto da storie di fantasia per raccontare momenti storici, tradizioni e personaggi realmente esistiti.

Oltre 90 le comparse coinvolte, di cui tante sono storici residenti e commercianti del quartiere, e tutte le prove sono state effettuate al The Square. "Questo film rappresenta un omaggio sentito e profondo alla storia del Mercato Centrale, che da oltre 150 anni è un luogo simbolo della città di Firenze, un vero cuore pulsante della vita quotidiana, sociale e culturale – le parole di Massimo Manetti, presidente del consorzio dello Storico Mercato Centrale -. Le cinque storie narrate nel cortometraggio riescono a catturare non solo l’essenza del Mercato, ma anche il legame indissolubile con le persone che lo hanno vissuto e amato nel corso del tempo. È un orgoglio sapere che questo progetto, nato per celebrare un anniversario così importante, porterà la storia del Mercato al pubblico di tutta la Toscana e oltre".

Di seguito il cast completo:

1874: Lapo Ricci, Nicola Pecci, Camilla Petrocelli, Christian Ridolfi

1921: Riccardo Lupino, Robert Miroslav, Caterina Rossi, Elisa Bagni

1948: Giusi Merli, Daniela Morozzi, Lavinia Pini, Francesco Vanni

1969: Amerigo Fontani, Roberto Caccavo, Sandro Trippi, Eleonora La Pegna

2024: Elisa Billi, Alessio Sardelli, Giacomo Froli

Fonte: Ufficio Stampa