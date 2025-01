Opi Toscana, rinnovato l’assetto del coordinamento regionale degli infermieri

Rinnovato l’assetto di Opi Toscana, organismo che mette in rete gli ordini provinciali degli infermieri. Nei giorni scorsi infatti, i presidenti di tutti gli Ordini delle professioni infermieristiche della Toscana si sono riuniti per definire il nuovo assetto del coordinamento regionale.

L’assemblea ha scelto come presidente David Nucci, già a capo di Opi Firenze-Pistoia e già vicepresidente di Opi Toscana, che succede a Giovanni Grasso. Vicepresidente è Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto, mentre in qualità di segretario e tesoriere sono stati nominati rispettivamente Gabriele Ciucci, presidente di Opi Lucca, e Claudia Calderini, presidente di Opi Pisa.

«Il mio ringraziamento va a Giovanni Grasso e a tutto lo staff per l’ottimo lavoro svolto in questi anni – dichiara David Nucci, presidente di Opi Toscana -. Continueremo a confrontarci e a fare rete per portare avanti le istanze della professione ai tavoli istituzionali, in maniera sinergica e coesa, per dare voce ai 28.919 infermieri toscani».

La sede del coordinamento degli Opi della Toscana sarà Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa