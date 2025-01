Trent’anni di comunicazione: Negligé nel 2025 amplia il proprio staff e festeggia il traguardo

Ieri, lunedì 20 gennaio, è stato un giorno importante per l'agenzia di comunicazione Negligé, che festeggia i suoi 30 anni di attività. Fondata il 20 gennaio 1995, Negligé ha saputo trasformarsi e crescere, adattandosi ai cambiamenti del settore e diventando un punto di riferimento per le aziende del territorio. Quest'anno nel suo processo di crescita ha aperto le proprie porte ad una nuova figura che si occuperà di foto e video, arrivando quindi ad avere uno staff di cinque persone composto attualmente da Massimo Mecca, Beatrice Gracci, Margherita Campigli, Gaia Dani e Jessica Cannizzaro.

Negligé ci ha raccontato la sua storia e i progetti per il futuro su RadioLady 97.7, ecco l'intervista completa:



Nata come studio grafico e fotografico, Negligé ha subito dimostrato una grande attenzione alle evoluzioni del mercato. Dopo un'esperienza editoriale di sei anni che ha portato alla realizzazione del progetto “Conoscriviamoci”, un periodico mensile d'informazione locale e messaggeria tra locali della Toscana e Piemonte, la struttura si è evoluta in agenzia di comunicazione, ampliando costantemente le proprie competenze. Negli anni 2000, Negligé ha fatto i primi passi nel mondo digitale, sviluppando siti internet e integrando nuove tecnologie per offrire soluzioni innovative ai propri clienti. Questo percorso di crescita ha portato l'agenzia ad ampliare il proprio organico e a trasferirsi nel cuore di Empoli: prima in Via Giovanni da Empoli, poi in Via Guido Monaco, in zona stadio.

Nel 2014, un ulteriore passo avanti ha visto Negligé spostarsi nella centralissima sede di viale Togliatti a Sovigliana di Vinci, dove tuttora è operativa. Questa nuova collocazione ha rappresentato un punto di svolta, permettendo all'agenzia di accogliere una clientela sempre più esigente e di sviluppare progetti sempre più ambiziosi. Negli ultimi anni, Negligé ha concentrato i propri sforzi sul mondo digitale, investendo nella formazione del team e nella specializzazione nei social media. Grazie a corsi di aggiornamento costanti, l'agenzia è diventata un partner strategico per le aziende che vogliono affermarsi nel panorama digitale, offrendo servizi che spaziano dalla grafica ai contenuti multimediali, dalla gestione dei social media alla vendita online. In modo particolare, Negligé ha sviluppato al proprio interno un servizio mirato al pronto intervento: in comunicazione infatti la velocità è un punto focale e per questo motivo vengono costantemente attivate strategie affinché le richieste del cliente e le opportunità di comunicazione siano colte nel minor tempo possibile e con la massima efficacia.

«Oggi la nostra azienda continua a rappresentare un punto di riferimento per il territorio – commenta Massimo Mecca, 54 anni di Cerreto Guidi, titolare di Negligé – abbiamo dimostrato nel tempo di sapersi evolvere pur mantenendo solide le nostre radici e un forte radicamento nel territorio. Siamo orgogliosi di essere il partner unico per le aziende che vogliono comunicare in modo efficace e distintivo. In occasione di questo importante anniversario intendiamo ringraziare i clienti, i collaboratori e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'agenzia. Negligé guarda al futuro con entusiasmo, pronta a continuare il suo percorso di crescita, innovazione e a scrivere nuove pagine di successo nel mondo della comunicazione».

