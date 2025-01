Al Teatro Boccaccio di Certaldo va in scena 'I giorni della memoria'

Martedì 28 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Multisala Boccaccio va in scena 'I giorni della memoria'. Lo spettacolo, a cura dell’Accademia della danza, in collaborazione con Ballet Academy, è diretto da Erica d’Ercole e Ilaria Marongiu, con la collaborazione per la recitazione di Irene Chiti. Lo spettacolo, che viene presentato in occasione del 'Giorno della Memoria' (la ricorrenza internazionale che il 27 gennaio di ogni anno commemora le vittime dell'Olocausto), è un invito a riflettere su quel che di tragico e orribile è accaduto, affinché non accada mai più.

Le coreografie che si succedono durante lo spettacolo, descrivono le fasi che l’uomo attraversò durante il conflitto. Sottolineate dalle musiche che vogliono descrivere le emozioni provate a suo tempo. “Attraverso l’arte della danza e del teatro, vogliamo che la memoria non si spenga; ma che avvicini le nuove generazioni”, dicono Erica d’Ercole e Ilaria Marongiu. Uno spettacolo pensato e ideato per ricordare cosa l’uomo fu capace di fare e per non dimenticare il sacrificio umano per il raggiungimento dei propri diritti.

“Trovarci insieme a teatro per il Giorno della Memoria ci permette di riflettere sul passato e di fare memoria per il futuro - dice l’assessora Clara Conforti - per trasmettere alle giovani generazioni il valore della libertà, della democrazia, il bisogno di respingere ogni forma di violenza e di potere o di ideologie totalitarie. Ringrazio quanti, dalle associazioni alle istituzioni scolastiche, hanno collaborato e reso possibile tutto questo”.

La serata è organizzata dal Comune di Certaldo, in collaborazione con ANPI Certaldo e con l’Istituto Comprensivo di Certaldo. Il ricavato dell’offerta libera, che si potrà fare all’ingresso, andrà a sostegno del progetto 'Memoria storica' dell’Istituto Comprensivo.

L’impegno per la Memoria proseguirà poi mercoledì 5 febbraio, ore 21.00, sempre sul palco del Boccaccio, con lo spettacolo 'Matteotti (anatomia di un Fascismo)', di Stefano Massini, con Ottavia Piccolo e con i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Prevendita biglietti già disponibile attraverso questo link.

Fonte: Comune di Ceraldo - Ufficio Stampa