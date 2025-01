Due incidenti e maxi coda di 8 km in Fi-Pi-Li

Disagi e lunghe code questa mattina in Fi-Pi-Li. Intorno alle ore 9 si è verificato un incidente tra la Diramazione Pisa-Livorno e Navacchio in direzione Pisa che ha provocato una maxi-coda da oltre 8 km. Da quanto appreso sarebbero rimaste coinvolte nell'incidente 4 auto. L'incidente è stato risolto intorno alle ore 9.50 e il traffico sta lentamente tornando alla regolarità. Sempre intorno alle ore 9, sulla carreggiata opposta verso Firenze, si è verificato un altro incidente tra Ponsacco e Pontedera est, e si è segnalato un veicolo è rimasto in avaria tra Pontedera est e Montopoli. In questo tratto sono stati segnalati fino a 2 km di coda.

