Elezioni Toscana, Stella (FI): "Urgente tavolo Cdx su candidato. Non c'è ancora nome condiviso, non facciamo passi indietro"

Marco Stella, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e coordinatore regionale del partito in Toscana, ha espresso la necessità urgente di un incontro tra le forze di centrodestra per discutere la candidatura alle elezioni regionali del 2025. Stella ha evidenziato che, nonostante le richieste di Forza Italia, "il tavolo" del centrodestra non si è ancora riunito, portando alla perdita di tempo e di un'importante opportunità. A suo avviso, è essenziale che le forze politiche, insieme a parlamentari, consiglieri regionali ed europarlamentari, si incontrino per discutere sia dei programmi sia del metodo di scelta del candidato governatore.

Stella ha precisato che, ad oggi, non esiste alcuna indicazione chiara riguardo la candidatura e che "niente è chiuso", ribadendo che nessun nome può essere dato per definitivo. Inoltre, ha puntualizzato che Forza Italia non accetterà di "fare un passo indietro" sulle proprie proposte, compresi i nomi di possibili candidati, e che "ogni forza politica ha il diritto di esprimere la propria candidatura", ma questa "deve restare una candidatura di partito".

Riguardo alla modalità di selezione del candidato, Stella ha risposto che i tempi sono ormai stretti per organizzare delle primarie, ma ha suggerito che, in alternativa, si potrebbe ricorrere a una grande assemblea, un tavolo nazionale o una scelta tra gli iscritti dei partiti. L'importante, ha sottolineato, è che il centrodestra si riunisca al più presto per definire un metodo condiviso.